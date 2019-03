Dopo disastro aereo in Etiopia, a terra i Boeing 737 Max. 157 morti

Dopo la caduta di un 737 Max della Boeing dall’ Etiopia era diretto in Kenya la Ethiopian Airlines e la Cina hanno deciso di lasciare fermi a terra tutti i loro mezzi di questo tipo prima dell’accertamento delle cause del disastro che potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico.

Il Boeing è precipitato, infatti, per cause ancora sconosciute. Poche le notizie in materia sul velivolo della Ethiopian Airlines che, levatosi in volo dalla capitale etiope Addis Ababa, doveva raggiungere Nairobi.

Il Boeing 737 Max , trasportava 157 persone. Otto gli italiani a bordo.

L’aereo è precipitato vicino Bishoftu, nella regione di Debre Zeit, a circa 62 chilometri a Sud-Est di Addis Ababa.