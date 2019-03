Etiopia: precipita aereo diretto in Kenya

Un aereo che dall’ Etiopia era diretto in Kenya è precipitato per cause non accertate. Poche le notizie ancora del velivolo della Ethiopian Airlines che levatosi in volo dalla capitale etiope Addis Ababa doveva raggiungere Nairobi.

L’aereo della compagnia di bandiera dell’ Etiopia, un Boeing 737 , trasportava 157 persone. La notizia è stata confermata dal Primo ministro etiope Abiy Ahmed .