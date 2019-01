Il freddo polare sugli Stati Uniti

Freddo polare in una buona parte degli Stati Uniti. Almeno sette persone le persone morte in diversi stati a causa del clima artico.

Le temperature sono scese a -30 ° C a Chicago ed hanno toccato i -37 ° C nel Nord Dakota.

Si calcola che siano ben 250 milioni gli americani che mediamente si trovano in aree dove la temperatura raggiunge i – 17 gradi.

In molte zone, come quella che va dai Grandi Laghi al New England, la neve è caduta alta fino a sessanta centimetri.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato nel Wisconsin, Michigan ed Illinois, ma il freddo interessa e persino gli stati del Sud come l’Alabama e il Mississippi.