Ravenna: forte terremoto 4.5. Paura nel nord est. Scuole chiuse

Un forte terremoto con intensità di 4,5 dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato registrato nella notte scorsa sulla costa romagnola, all’altezza della provincia di Ravenna.

Il terremoto è stato avvertito in molte aree del Centro Nord e del Nord Est, da Bologna fino in Veneto. La terra ha tremato da Padova a Venezia per alcuni secondi e le scosse sono state registrate fino in Slovenia. Dopo il terremoto di più forte intensità sono seguite numerose scosse di assestamento molto meno preoccupanti.

Il sindaco di Ravenna in piena notte ha deciso di chiudere le scuole della città in via precauzionale, nonostante siano stati segnalati pochi danni ad alcuni edifici e nessuna conseguenza per le persone. Il sindaco di Cervia, invec, ha predisposto delle verifiche precauzionale agli edifici scolastici presenti nel comune romagnolo.