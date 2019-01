Maltempo: calano gelo e neve sull’ Italia

Il maltempo invernale è arrivato con neve e gelo su tutta l’Italia. Particolarmente colpito è il Centro-Sud, dove molte città saranno prese di mira da forti nevicate.

La Protezione Civile aveva emesso un avviso di allarme per le nevicate previste su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, dove i fiocchi bianchi cadranno fino a livello del mare.Nevicate sono previste anche sulla Basilicata così come sul versante ionico della Calabria, a quote superiori a 200-400 metri.

L’allerta gialla è scattata in Abruzzo e in alcune zone della Sicilia. In Abruzzo è stata allertata la colonna mobile della Protezione Civile, secondo quanto ha comunicato la Regione Abruzzo, e oltre 20 comuni abruzzesi hanno allestito i Centri Operativi Comunali (C.O.C.).

La Sala Operativa Regionale è in costante collegamento con la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con il Centro Funzionale d’Abruzzo, con le quattro prefetture abruzzesi, con la Società Autostrade, Strada dei Parchi e Anas.

Anche in Umbria la neve a presente a bassa quota . Imbiancate, infatti, Foligno, Gualdo Tadino e Gubbio. Numerosi gli interventi di soccorso che sono stati portati lungo le strade dell’Umbria lungo la Flaminia e nella zona di Assisi dove alcune suore sono rimaste bloccate a bordo di un’auto che le trasportava alla Basilica di San Francesco.

La Basilicata si è svegliata sotto la neve e con temperature al di sotto dello zero, I disagi maggiori segnalati nella provincia di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco.

In Sicilia, si sono imbiancati molte alture attorno a Palermo, e la neve ha coperto Piana degli Albanesi, Caccamo, Corleone e Marineo oltre che le Madonie . In provincia di Trapani la neve ha imbiancato Partanna.