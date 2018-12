Venezia: si pagherà l’ingresso

Novità per i turisti intenzionati a visitare Venezia: pagheranno l’ingresso. L’idea è prevista dalla manovra finanziaria del Governo approvata dalla Camera. Si parla di un biglietto d’ingresso fissato tra i 2,5 e 5 euro a chi raggiunge la città vecchia.

Il ticket sostituirà l’attuale tassa di soggiorno e riguarderà solo i turisti giornalieri. E’ molto probabile che a pagare i biglietti possano essere le compagnie che fanno servizio di trasporto a fini commerciali.

Prevista anche una cosiddetta “tassa di sbarco” che può arrivare a 10 euro con l’autorizzazione per il Comune di Venezia ad adottare in alternativa all’imposta di soggiorno, l’applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori.