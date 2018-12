Unicef: il drone per consegnare i vaccini in aree lontane

L’Unicef usa il drone per consegnare le medicine. Tutto è cominciato con un bambino che vive su una piccola isola del Pacifico, diventato il primo a ricevere un vaccino consegnato da un drone commerciale.

Nel suo caso il drone ha volato per circa 40 km superando le aspre montagne di Vanuatu per evitare, altrimenti, la necessità di impiegare ore e ore per attraversarle.

Il drone si sta rivelando il mezzo più adatto per la consegna soprattutto dei medicinali per bambini su questa isola dove il 20% di loro non è sottoposto a vaccinazioni perché la consegna dei vaccini è troppo

Mentre i droni sono già stati usati prima per consegnare medicine, si tratta della prima volta a livello mondiale che un paese organizzi una campagna di vaccinazione che preveda l’uso di droni per raggiungere aree remote.