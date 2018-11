Sconfitta per Trump: perde il controllo del Parlamento Usa

A Donald Trump le elezioni di Midterm non hanno portato fortuna. Anzi gli complicano non poco la parte che resta del suo mandato e mettono in seria discussione la sua riconferma alla Presidenza quando si tornerà a votare tra de anni precisi.

Trump ha perso il controllo della Camera dei deputati a favore dei democratici che da anni ed anni non riuscivano a raggiungere un risultato del genere. La cosa che gli complicherà la vita per il gioco dei pesi e dei contrappesi che caratterizzano le istituzioni americane. Egli, da oggi in poi, non potendo contare sul controllo di entrambe le camere che compongono il Parlamento statunitense vivrà una condizione molto difficile.

E’ già accaduto a molti altri presidenti che, però, grazie alle doti di cui godevano riuscivano ad esercitare il loro ruolo nonostante tutto. Si tratterà di vedere se il Trump che oggi esce sconfitto dalla urne avrà le stesse capacità o riuscirà solamente a perdere ancora ulteriormente quel consenso che aveva al momento di entrare alla Casa Bianca.