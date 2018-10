Maltempo: otto morti

A causa del maltempo che ancora continua ad imperversare in Italia, si sono verificati otto morti in varie parti del Paese dove è stato decretata lo stato di allerta rossa in sei regioni. Il presidente del Consiglio ha disposto la mobilitazione della Protezione Civile.

Le scuole resteranno chiuse anche oggi in molte città, tra cui Roma e Napoli. Previsto un miglioramento meteo nella giornata odierna, poi un’altra perturbazione domani. Chiusi anche i porti della Liguria al traffico marittimo.

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova rimarrà chiuso fino alle 14 di oggi a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla pista, rendendola impraticabile.