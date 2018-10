Cambiamenti climatici: in Corea per contrastare l’aumento delle temperature globali

I cambiamenti climatici saranno al centro di un incontro mondiale, organizzato nella Corea del Sud, dove scienziati e rappresentanti governativi valuteranno se sia possibile mantenere l’aumento della temperatura globali sotto l’ 1,5 ° C nel corso di questo secolo.

E’ da tempo noto che il mondo abbia aumentato il livello di riscaldamento globale a seguito della crescita delle emissioni di carbonio nell’atmosfera dopo il 1850.

L’incontro è organizzato nella città di Incheon e probabilmente si concluderà con un appello affinché le emissioni siano mantenute sotto una soglia, individuata come critica, sulla base di un recente studio condotto, su incarico dell’Onu, dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), un organismo istituito per fornire una visione scientifica chiara ai governi sulle cause, gli impatti e le soluzioni all’aumento delle temperature, a seguito della firma dell’accordo sul clima di Parigi del 2015.

Il rapporto è utile per individuare le linee guida per i governi intenzionati a contrastare l’aumento delle temperature globali nei prossimi decenni.