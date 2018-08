Forte terremoto tra Croazia e Bosnia Erzegovina

Un terremoto di intensità di magnitudo tra i 4.6 e i 4.8 è stata registrata questa mattina all’alba in Bosnia Erzegovina, nei pressi del confine con la Croazia, a non molta distanza da Spalato che si trova sulla costa adriatica di fronte alle Marche.

Secondo il servizio geologico statunitense Usgs il terremoto si è verificato a 16 chilometri dalla città croata di Civigliane e a 42 Livnosisma che si trova in Bosnia. La profondità è stat rilevata a circa 10 chilometri.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Solo una grande paura per la popolazione che ha avvertito la scossa di terremoto in una larga area.