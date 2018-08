Terremoto:continua in Molise. Violento in Costarica, 6.2

Non si fermano le scosse di terremoto nel Molise. L’ultima scossa più forte è stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, InGV, con una intensità di magnitudo di 3.3. In Costarica un violento terremoto è stato avvertito in tutto il paese. La magnitudo è stata di 6.2. La profondità di 22 chilometri. Non vi sono ancora notizie certe sulle conseguenze alle persone e i danni alle cose.

In Molise, così, dopo il terremoto d’intensità di magnitudo di 5.2. uno sciame sismico sta continuando ad interessare la stessa zona, già colpita da un sisma la notte del 14 agosto. La profondità del terremoto più violento è stata individuata a circa nove chilometri.

Così, la scossa, avvenuta due giorni fa, dopo le 20 in provincia di Campobasso, è stata avvertita distintamente in una larga area, che va lungo un’ampia parte della costa dell’Adriatico, da Salerno alla Croazia, passando per il resto della Campania e l’Abruzzo.

Gran parte della popolazione delle zone immediatamente a ridosso dell’epicentro ha trascorso la notte all’aperto in preda alla paura anche a seguito di piccoli crolli e cadute di calcinacci.

Alcune famiglie sono state sfollate e la Protezione civile sta allestendo un campo tende.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicino all’epicentro