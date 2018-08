Friuli: forte scossa di terremoto a Udine

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle prime luci dell’alba, in Friuli, in Provincia di Udine, nei pressi di Tolmezzo. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’intensità di magnitudo del terremoto è stata di 3.9. La profondità è stat rilevata circa 13 chilometri.

Questa scossa era sta preceduta da un altra, verificata sempre nella stessa zona, d’intensità di magnitudo 3.0 .

Il terremoto è stato avvertito in una larga area comprendente zone della Slovenia, Austria e Croazia provocando una certa preoccupazione tra gli abitanti, giacché la scossa è stata avvertita molto chiaramente. Non sono segnalate conseguenze per le persone o danni alle cose.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro