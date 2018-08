Messico: cade aereo con 101 a bordo. Nessun morto

In Messico, un aereo con 101 persone a bordo si è schiantato al suolo nei pressi dell’aeroporto della capitale dello stato di Durango senza che nessuno perdesse la vita, come ha confermato il governatore dello stato, José Aispuro il quale ha reso noto che l’incidente ha provocato solo 85 feriti , di cui 37 ricoverati e due in modo critico.

Il volo Aeroméxico AM2431 era decollato da poco diretto dall’aeroporto internazionale di Guadalupe Victoria verso Città del Messico.

Secondo una prima, sommaria indagine, la causa dell’incidente sarebbe stata il maltempo e una violenta grandinata ha costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza.