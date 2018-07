Grecia devastata dagli incendi: 20 i morti

Vittime e danni in tutta la Grecia per gli incendi che stanno devastando migliaia e migliaia di ettari di boschi in tutta la Grecia provocando la morte di almeno 20 persone , tra cui 16 bambini, e il ricovero in ospedale di numerose altre decine, di cui alcune in gravissime condizioni.

Il governo di Atene ha chiesto aiuto a livello internazionale mentre centinaia di vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme e intervenendo per mettere in salvo molte persone rimaste intrappolate dalle fiamme.

Il primo ministro Alexis Tsipras ha interrotto un viaggio ufficiale in Bosnia per seguire personalmente la situazione.

Il numero più alto di vittime è stato registrato a Mati, una zona turistica balneare che si trova a circa 40 km a nord-est di Atene. Più di 104 sono feriti.