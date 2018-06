Il Governo ora ha la fiducia

Il Governo Conte . dopo quella del Senato, ha ottenuto la fiducia anche alla Camera dei Deputati: i sì sono stati 350, i no 236, le astensioni 35. Adesso, l’esecutivo M5s-Lega è nel pieno dei poteri e, così, Conte può volare in Canada per il G7, il suo primo impegno internazionale.

Lunga replica di Conte alla Camera prima della fiducia, quindi le dichiarazioni di voto. nel corso della quale il Presidente del Consiglio ha ribadito che sarà la “Costituzione faro per l’azione di governo” , soprattutto in materia di giustizia. Sul reddito di cittadinanza ha detto che non sarà assistenza anche se , ha ricordato, “ci siamo appena insediati, non chiedeteci dettagli di specifiche iniziative legislative perché ancora stiamo costituendo gli uffici”. “Quello che possiamo assicurare è che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo alle anticipazioni contenute nel contratto di governo e anche nelle dichiarazioni che ho depositato”, ma al momento è presto per chiedere “il dettaglio” delle norme. “Questo esecutivo ha piena consapevolezza che esistono dei principi costituzionali perché questo esecutivo oltre il contratto di governo ha presente la Costituzione”, ha detto il presidente del Consiglio.