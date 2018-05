Spread schizza a 250 mentre si forma il Governo Cottarelli

Lo spread, il differenziale tra i titoli italiani e quelli della Germania, è subito salito questa mattina in apertura dei mercati finanziari oltre quota 250. Un segno che non si allenta la tensione sui titoli di Stato italiani proprio mentre Carlo Cottarelli si appresta a presentarsi in Parlamento e chiedere la fiducia per il Governo che è stato chiamato a formare da Sergio Mattarella dopo lo stop a quello Cinque stelle Lega.

Ieri lo spread aveva chiuso a quota 233 e già il balzo in altro del differenziale aveva provocato allarme perché l’innalzamento era stato di ben 50 punti rispetto a venerdì scorso.