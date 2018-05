Rottamazioni cartelle online: il sito non funziona

Ho provato a fare personalmente la rottamazione delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate per tutto il giorno e non ci sono riuscito. Questo il messaggio che viene fuori

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

E’ stata una vera impresa chiamare a telefono e riuscire a parlare con qualcuno. Quelli del call center 848800444 o 0695558907 dicono che non c’entrano niente e rimandano al numero 060101, per chi chiama da Roma. Dopo aver fatto diverse telefonate riesco a parlare con una gentilissima signora che conferma la ferale notizia: “il sito non funziona da stamattina alle 8”. Questa la risposta con la comunicazione, però, che si è autorizzati ad inviare una mail con la domanda anche se non si è in possesso di una Pec. Sarà vero? Oppure, sarà necessario fare una levataccia e provare ad andare allo sportello?

Al dunque, comunque, questa organizzazione statale non si smentisce mai e, al dunque, il cittadino contribuente è abbandonato a se stesso.

Giancarlo Infante