Venezia: al via i tornelli contro turismo ” selvaggio”

Tornelli istallati a Venezia per dirottare il flusso dei turisti in eccesso in aree particolarmente affollate della città lagunare. Dopo aver preannunciato la misura nei giorni scorsi, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha proceduto alla messa in opera degli apparati che non impediranno, però, la libera circolazione dei residenti.

I tornelli sono stati collocati nelle zone di accesso alla città nei pressi della stazione ed entreranno in funzione a partire dal ponte del prossimo Primo maggio. Il loro uso scatterà nei momenti di maggiore afflusso e secondo le disposizioni della Polizia municipale di Venezia e sotto il controllo delle forze dell’ordine.