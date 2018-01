Usa: le frane in California fanno 18 morti. 5 i dispersi

Almeno 18 persone sono state confermate morte in frane in California, in quanto i funzionari ammettono che la finestra si sta chiudendo perché altri sopravvissuti possano essere trovati vivi.

Le autorità ritengono che manchino ancora cinque persone, di età compresa tra i due ei trenta.

Quattro bambini sono morti, tra cui una bambina di tre anni morta insieme a sua madre.

Le evacuazioni obbligatorie sono state prolungate in quanto oltre 1.200 operatori di emergenza continuano a cercare fango a una profondità di 4,6 m in luoghi. Droni, veicoli militari e cani da ricerca sono stati inviati nella zona per aiutare i soccorritori.