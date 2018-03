Usa: arrestato il giovane che ha ucciso i genitori all’università

Negli Usa, la polizia del Michigan è riuscita ad identificare e catturare James Eric Davis Jr che ha ucciso a colpi d’arma da fuoco i due genitori a Mount Pleasant nella Central Michigan University.

Gli agenti non hanno ancora confermato ufficialmente che le vittime sono James Davis Sr. di 48 anni e Diva Davis, di 47, appunto i genitori del ragazzo che si erano recati all’ateneo dopo che il giovane era stato ricoverato il giorno prima in ospedale per problemi di droga.

La sparatoria sarebbe avvenuta al quarto piano del dormitorio dell’università mentre i tre si preparavano a lasciare l’edificio. Il padre del ragazzo era un poliziotto part time di Chicago.

Il giovane è stato visto nella notte nello stesso campus dove aveva sparato contro i genitori da alcune persone che hanno immediatamente avvertito la polizia.