Usa: almeno tre i morti per treno deragliato su autostrada

Sono almeno tre i morti provocati dal deragliamento del treno che, negli Usa, è finito su un’autostrada sottostante la linea ferrata nello stato di Washington, vicino a DuPont, che si trova a sud-ovest di Tacoma, causando anche molti feriti secondo quanto fanno sapere fonti della polizia.

Alcune macchine in movimento sull’autostrada sono state travolte dalle carrozze deragliate rendendo ancora più complicato avere il quadro immediato sul numero delle persone rimaste travolte a causa dell’incidente.

Ancora ignote le cause del deragliamento, mentre si sa che il treno trasportava 86 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. Le persone trasportate in ospedale sono state 72, di cui una decina in pessime condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, il treno avrebbe affrontato la curva che si trova prima del luogo dell’incidente ad una velocità di molto superiore a quella che avrebbe dovuto mantenere in quel tratto.