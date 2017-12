Terremoto: sciame sismico nella notte tra Amatrice ed Arquata del Tronto

Nella zona del terremoto che l’anno scorso ha messo in ginocchio una parte dell’Italia centrale, corso della notte scorsa è stata registrata una sequenza sismica con circa 10 scosse registrate a partire dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epicentro a 9 km da Amatrice, in provincia di Rieti, e due di magnitudo 2.6 a 7 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

I dati sono stati resi noti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv. Non sono stati segnalati danni alle persone o alle cose.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro, nelle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, Macerata, Fermo