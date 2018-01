Terremoto nel Mar dei Caraibi. 7.2. Rischio tsunami

Un terremoto di forte intensità è stato registrato al largo delle coste orientali dell’Honduras, nel Mar dei Caraibi, all’altezza delle isole della Giamaica e di Cuba. L’intensità della magnitudo ha raggiunto 7.2 e l’epicentro è stato localizzato a circa 200 chilometri dalla costa.

La profondità del terremoto è stata individuata a circa 10 chilometri. Lanciato l’allarme tsunami per le coste dei paesi dell’America centrale e per la miriade di isole presenti nei Caraibi, oltre che per il vicino Belize ed il Messico.

Non vi sono ancora notizie che riguardano le conseguenze e i danni per le persone e le cose.