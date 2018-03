Terremoto a Macerata nella notte: 3.4

Una scossa di terremoto è stata registrata la notte scorsa in provincia di Macerata, con epicentro vicino Serravalle di Chienti. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia, InGV, l’intensità della magnitudo è stata di 3.4. La profondità del terremoto è stata individuata a 8 chilometri. Non sono stati segnalati crolli o conseguenze per persone o cose.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro, tutti in provincia di Macerata e di Perugia.