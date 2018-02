Terremoto in Calabria.Paura in Aspromonte

Una scossa di terremoto è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, InGV, in Calabria, in Aspromonte, a non molta distanza da Reggio Calabria. L’intensità di magnitudo del terremoto è stata di 3.7 e la profondità è stata rilevata a 19 chilometri.

Non vi sono segnalazioni si danni per le persone o per le cose, Molta paura tra la popolazione, sia della Calabria, sia della Sicilia, visto che la scossa è stata distintamente avvertita anche al di là dello Stretto di Messina.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro