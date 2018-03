Sospeso il Campionato: muore il capitano della Fiorentina, Astori

Il Campionato di calcio della Serie A è stato sospeso dopo la diffusione della notizia che in un albergo di Udine è stato trovato morto il capitano della Fiorentina Davide Astori.

31 anni, Astori sarebbe stato colto da un attacco cardiaco e, purtroppo per lui, non ci sarebbe stato più niente da fare. Il giocatore aveva militato in importanti club di sei A prima di approdare alla Fiorentina.

La Lega calcio ha deciso di annullare tutti gli incontri di calcio previsti per oggi, a partire da Udinese Fiorentina che avrebbe dovuto essere disputato nello stadio dei friulani.