Siria: aereo della Russia precipita. 39 morti

Un aereo da trasporto della Russia si è schiantato al suolo in Siria provocando la morte delle 33 persone trasportate e dei sei componenti l’equipaggio. Stando alle dichiarazioni del ministero della Difesa di Mosca l’aereo non è stato abbattuto, ma è precipitato per un guasto tecnico.

L’aereo, un Antonov-26 è precipitato nei pressi della base aerea che la Russia ha allestito su suolo siriano a Khmeimim , nella provincia di Latakia, la principale struttura militare russa utilizzata per la campagna militare di Mosca in Siria.

Il velivolo si è schiantato a circa 500 metri dalla pista. Tutte le persone che si trovavano a bordo erano militari russi.

Questo è il secondo aereo militare russo a schiantarsi al suolo in Siria quest’anno.