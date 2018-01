Sciopero trasporto locale: venerdì nero a Roma

Venerdì nero per lo sciopero del trasporto pubblico locale a Roma. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore, fatte salve le fasce di garanzia. Così, bus, metro e linee periferiche si fermeranno dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 alla fine dei servizi.

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Usb, Faisa-Confail, Orsa-Tpl e Fast-Confsal Mobilità e la protesta riguarda sia i mezzi Atac, sia quelli di Roma Tpl.

L’agitazione è stata proclamata dalle organizzazioni autonome che contestano la gestione del trasporto pubblico locale da parte del Comune di Roma Capitale e l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal nello scorso novembre.

In una dichiarazione, l’Usb sostiene che i lavoratori del trasporto pubblico di Roma, “scioperano contro le scelte scellerate dell’amministrazione comunale sul concordato di Atac, scelte che mettono in pericolo il proseguimento del servizio di Atac per il rischio fallimento, rischio confermato anche dall’assessora Linda Meleo nelle dichiarazioni fatte in Commissione Mobilità”.

Secondo il sindacato l’affidamento alle aziende private del servizio pubblico non offre “ garanzie ai cittadini di un servizio qualitativamente migliore e non garantisca i lavoratori costretti tutti i mesi a tirare il collo insieme alle loro famiglie perché gli stipendi non vengono pagati nelle date prefissate. La politica tutta, Governo, Regione e Comune, deve lavorare per la costruzione di un’unica Azienda Regionale di Trasporto Pubblico, eliminando i debiti di Atac e includendo anche la fetta di Trasporto data oggi alle aziende private, per offrire un vero servizio di qualità e di efficienza nel rispetto dei diritti dei lavoratori”.

Per quanto riguarda le fasce di garanzia il servizio sulla rete Atac (bus, tram, metro, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) non sarà garantito:

– sulle linee notturne (linee da N1 a N28 e per la fascia 0.01-5.30 linea 913) nella notte 11/12 gennaio

– dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno.

– nelle stazioni delle linee metro- ferroviarie eventualmente restate aperte non verrà garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori, così come non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac.

– per la società RomaTpl. Servizio non garantito dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio.

In relazione allo sciopero, le zone a traffico limitato del centro di Roma e di Trastevere non saranno attive.