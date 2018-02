Russia: aereo cade dopo decollo da Mosca. 71 morti

Un aereo di linea è precipitato in Russia, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Mosca. A bordo si trovavano 71 persone. Nessuna di loro è sopravvissuta. L’aereo, un Antonov An-148 era in volo per la città di Orsk , negli Urali, al confine con il Kazakistan.

L’aereo è precipitato a circa 80 chilometri dalla capitale della Russia, nei pressi del villaggio di Argunovo. Ancora sconosciute la causa della sciagura.