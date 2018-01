Perù: autobus fuori strada lungo il Pacifico. 36 i morti

Almeno 36 persone sono morte in Perù dopo che un autobus è precipitato per oltre cento metri su una scogliera e finito su una spiaggia lungo un tratto di strada noto come Curva del Diavolo a Pasamayo, a nord della capitale Lima.

Secondo delle fonti ufficiali, sei sarebbero le persone estratte vive dalle lamiere e trasportate in ospedale in gravi condizioni. Sembra che al momento dell’incidente il mezzo avesse a bordo circa 50 persone.

Il bus è precipitato lungo la tortuosa strada che costeggia l’Oceano Pacifico considerata una delle più pericolose del Perù.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il mezzo si sia urtato con un altro veicolo e che l’autista abbia perso il controllo e finito fuori strada mentre era in viaggio verso Lima proveniente da Huacho che si trova circa 130 chilometri al nord della capitale del Perù.