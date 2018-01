Partono i saldi da oggi

Il 2018 parte con i saldi. Tra oggi e sabato prenderanno il via in tutta Italia gli sconti invernali che, come è tradizione, costituiscono il primo importante appuntamento commerciale dell’anno.

La prima regione a partire oggi con i saldi è la Basilicata seguita, da domani, dalla Val D’Aosta. Poi, con il 5 gennaio, tutte le altre regioni ad esclusione della Sicilia che lo farà il 6, con l’arrivo della Befana.

Secondo la Confesercenti, un consumatore su due ha già in programma acquisti, con una spesa media prevista 150 euro e gli sconti di partenza saranno più alti i della media, come afferma il presidente di Fismo Confesercenti, Roberto Manzoni.