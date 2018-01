Papa Francesco: sull’orlo della guerra nucleare

“Ho paura di una guerra nucleare, siamo al limite, basta un incidente. Non si può far precipitare la situazione. Dobbiamo eliminare gli armamenti nucleari”. Papa Francesco esprime i suoi timori su quanto avviene nello scenario internazionale mentre è in volo verso il Cile, prima tappa del viaggio pontificio in America latina. Papa Francesco tornerà a Roma dal continente americano il prossimo 22 gennaio.

Sempre durante il volo, Papa Francesco ha mostrato ai giornalisti una foto scattata a Nagasaki dopo l’esplosione della bomba atomica dell’agosto 1945 e che ritrae un bambino in fila per il forno crematorio con il fratellino più piccolo sulle spalle.

Papa Francesco ha fatto riprodurre la foto con il commento: “Il frutto della guerra”. “Questa immagine – ha detto il Papa – l’ho trovata per caso ed è stata scattata nel 1945. E’ un bambino col suo fratello sulle spalle morto, che sta aspettando per il crematorio a Nagasaki. Mi sono commosso quando ho visto questo è quindi ho voluto scrivere: il frutto della guerra. Ho voluto stamparla e darla perché un’immagine commuove più di mille parole”.