New York: cade elicottero turistico. Due morti e tre feriti gravi

A New York, un elicottero turistico e’ caduto nelle acque del fiume East river, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens. Il mezzo aereo caduto è un Eurocopter AS350, un elicottero con un solo motore leggero che può trasportare fino a sei persone.

Il bilancio ufficiale dell’incidente fornito dalla polizia di New York parla di due turisti morti e di altri tre ricoverati all’ospedale in gravi condizioni. Il pilota dell’elicottero, ferito in modo non grave, sarebbe riuscito a mettersi in salvo da solo.

Secondo alcuni testimoni l’ elicottero sarebbe stato visto abbassarsi velocemente verso il corso d’acqua dove si è inabissato mentre delle fiamme fuoriuscivano dalla parte posteriore.