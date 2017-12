New York: 23 morti per incendio nel Bronx

Un violento incendio è scoppiato a New York, in un condominio del Bronx. Tra le fiamme sono morte almeno 12 persone, tra le quali un bambino di un anno. Quattro i feriti e gli ustionati in modo davvero grave.

L’incendio è scoppiato in un palazzo di 25 piani vicino allo Zoo di Bronx. I residenti hanno raccontato di aver sentito gridare “al fuoco ” e in pochi momenti si è scatenato il panico, con la gente che si accalcava per lasciare l’edificio invaso dal fumo.

Il sindaco Bill de Blasio ha parlato di una terribile “ tragedia” . “Oggi qui nel Bronx – ha detto-ci sono famiglie che sono state divise. E’ il peggiore incendio che vediamo in questa città da almeno un quarto di secolo. Sono triste nel riferire che 12 newyorkesi sono morti, compreso un bambino di un anno”.

L’incendio è scoppiato al primo piano e si è rapidamente diffuso al resto dell’edificio per cause che sono ancora in corso di accertamento.