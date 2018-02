Milano: incendio in edificio di 13 piani

Incendio a Milano in un palazzo di 13 piani. Il bilancio è di un ferito grave e di sette persone leggermente intossicate. La situazione è stata messa sotto controllo dopo l’intervento dei Vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto in via Cogne, nel quartiere di Quarto Oggiaro

Trasportato all’ Ospedale Sacco in gravissime condizioni un bambino di dieci anni dopo essere stato estratto dal palazzo finito in fiamme. Ricoverato privo di sensi e in arresto cardiaco, le sue condizioni sarebbero considerate disperate dai sanitari.

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme propagatesi al decimo piano.