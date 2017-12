Messico: incidente bus. 12 morti e 18 feriti. Illesi due italiani

Un autobus che trasporta turisti in Messico si è rovesciato tra Mahahual e Cafetal nello stato di Quintana Roo nel sud-est del paese, uccidendo almeno 12 persone, e provocando 18 feriti. Si tratta di turisti, soprattutto canadesi e statunitensi, in crociera nei Caraibi diretti verso le antiche rovine Maya di Chaccobén circa 200 chilometri a sud di Tulum.

L’autobus trasportava 31 persone, tra cui due italiani che, però, sono usciti indenni dall’incidente come ha comunicato il nostro Ministero degli Esteri. A bordo del mezzo vi erano anche turisti provenienti da Svezia e Brasile.

Le autorità del Messico non sono state ancora in grado di stabilire le cause dell’incidente, a seguito del quale sembra che il conducente si sia dato alla fuga.