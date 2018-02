Italia: peggiora il tempo. Allerta meteo

Allarme per quasi tutta Italia per il maltempo in arrivo, con un sostanziale peggioramento della situazione dal Nord al Sud. Una nuova perturbazione di origine atlantica, infatti, è prevista in arrivo nelle prossime ore portando su tutte le regioni d’ Italia piogge e temporali. Attese nevicate sulle regioni centrali.

Così, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo che prevede anche neve al di sopra dal di sopra dei 400-600 metri sull’Emilia-Romagna, e possibilemente in estensione alla Toscana.