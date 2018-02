Iran: cade aereo con 60 a bordo

In Iran, un aereo passeggeri è caduto in una zona montuosa nella parte centrale del paese, a sud della capitale Teheran. Il velivoli, della Aseman Airlines, trasportava 60 passeggeri.

L’aereo è precipitano sulle montagne di Zagros vicino alla città di Semirom, nella provincia di Isfahan, mentre volava tra Teheran e la città sud-occidentale di Yasu.

“Tutte le forze di emergenza sono in allerta”, ha detto un portavoce dei servizi di emergenza che non è stato in grado di chiarire al momento le cause dell’incidente. Non c’è al momento la possibilità di avere notizie sulle vittime anche perché le condizioni atmosferiche hanno impedito a un elicottero di emergenza di raggiungere il luogo del disastro.