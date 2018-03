Forte terremoto a L’Aquila: 3.9

Un forte terremoto è stato registrato nel corso della notte a L’Aquila. L’intensità della magnitudo è stata rilevata dall’Istituto nazione di Geofisica e Vulcanologia attorno a 3.9. La profondità è stata individuata a circa 20 chilometri nel comune del capoluogo abruzzese, a circa sette chilometri dal centro abitato, ancora in ricostruzione.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro, tutti in provincia dell’Aquila. Non vi sono ancora notizie di crolli o di conseguenze per le persone e le cose.