Elezioni: il 4 marzo si vota anche per Lazio e Lombardia

Le elezioni politiche generali per il rinnovo del Parlamento, vedranno svolgersi in contemporanea anche quelle per il rinnovo delle assemblee regionali di Lombardia e Lazio.

Lo ha disposto il ministero dell’Interno dopo che il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, hanno fissato per la stessa data del prossimo 4 marzo 2018 le elezioni regionali nelle loro due regioni.

Nel corso del 2018 saranno cinque le altre regioni interessate: nel corso della primavera, Molise, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, mentre in autunno gli appuntamenti elettorali riguardano Basilicata e Trentino Alto Adige