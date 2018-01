Cancro: arriva il test universale. Basta un solo prelievo di sangue

Grande passo in avanti per la lotta al cancro. Gli scienziati della Johns Hopkins University , di Baltimora, nel Maryland, hanno elaborato un esame del sangue universale per il scoprire il cancro nel corpo umano. Si tratta della possibilità di effettuare un test annuale per scoprire la presenza delle otto forme più comuni della malattia, sulla base del fatto che i tumori rilasciano minuscole tracce del loro DNA modificato e delle proteine ​​che si trasformano nel flusso sanguigno.

Il test, denominato Cancer Seek, analizza le mutazioni presenti in 16 geni che si presentano regolarmente nel cancro e otto proteine ​​che vengono spesso rilasciate.

Alla conclusione della ricerca si è giunti sulla base della sperimentazione compiuta su 1.005 pazienti con la presenza del cancro nell’ovaio, fegato, stomaco, pancreas, esofago, colon, polmone o seno non ancora diffusi ad altri tessuti e nel complesso è stato rilevato il 70% dei tumori.

Al test sono legate le speranze per una precoce diagnosi di alcuni tumori, come è il caso del cancro al pancreas, che sono di difficilissima individuazione precoce.

Il costo di Cancer Seek è inferiore ai 400 euro circa, cioè inferiore al costo di una sola colonscopia.