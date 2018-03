California: sequestro strage in una centro per veterani. 4 morti

In California un sequestro si è trasformato in una strage nella Napa Valley, al nord di San Francisco. Quattro i morti, tra cui il sequestratore che ha preso in ostaggi tutti i presenti in una casa di accoglienza per veterani di Yountville.

Per ore l’autore del sequestro ha tenuto i scacco gli uomini della polizia della California dopo essere entrato nell’edificio armato con un fucile.

Al momento dell’irruzione degli agenti sono stati scoperti i cadaveri di tre donne morte accanto a quello del loro assassino. Le tre donne erano dipendenti del centro di accoglienza. Non è stata ancora rilevata l’identità del sequestratore.

La struttura dove si sono svolti i drammatici fatti è una delle più grandi negli Stati Uniti. Ospita circa 1.000 veterani che hanno prestato servizio nell’esercito statunitense nel corso di numerosi conflitti fin dalla seconda guerra mondiale.