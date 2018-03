Allerta meteo al Nord e Centro. Estate al Sud

Allarme maltempo nel Nord e nel Centro dell’Italia dove sono previsti in arrivo temporali e venti forti . Così, il Dipartimento della Protezione ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo con allerta arancione in particolare su Emilia Romagna, nordovest della Toscana e alcune parti della Liguria. Previste precipitazioni anche diffuse.

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia, già porterà anche piogge battenti, abbondanti e nevicate sulle Alpi a partire dai 1200 metri di quota.

Per la Liguria è previsto maltempo molto intenso, con possibili forti rovesci o temporali con pioggia abbondante in talune zone anche superiori in poche ore ai 50 litri per metro quadrato con un aumento nelle zone a ridosso dell’Appennino anche di 70-80 litri.

Contemporaneamente, l’Italia vive un fine settimana dal clima primaverile, con temperature molto miti rispetto alle medie stagionali. Si parla di aumenti di ben 15°C tra Ravenna e Cesena, di 13°C a Trieste, per toccare 20°C in più di Siracusa, i 19°C di Bari, Catania e Reggio Calabria e i 18°C di Foggia, Lecce e Cosenza.

Previsti ulteriori aumenti soprattutto al Sud dove sono attese temperature superiori ai 26°C in Sicilia , Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo.